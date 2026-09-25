Im Floh-Seligenthaler Beteiligungsbericht, den das Gemeindeoberhaupt einmal pro Jahr den Kommunalvertretern vorstellt, wird künftig ein neuer Name auftauchen. Die Großgemeinde will nämlich Anteile in Höhe von 500 Euro am Regionalverbund Thüringer Wald erwerben. „Dort gibt es zum Januar 2027 Veränderungen“, bekräftigt Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU). „Aus dem Verein wird eine GmbH.“ Für die Großgemeinde ergäben sich deswegen keine anderen Konstellationen.