Mit 300-Tonnen-Kran Heikle Bergung eines 2.000 Jahre alten Ritualbads in Israel

Tel Aviv - Ein etwa 2.000 Jahre altes jüdisches Ritualbad ist in Israel in einem spektakulären Einsatz im Ganzen aus dem Boden gehoben worden. Die rund 25 Tonnen schwere Mikwe wurde mit einem 300-Tonnen-Kran angehoben und auf einen Spezialtransporter gesetzt, wie die Israelische Altertumsbehörde mitteilte. Das Bauwerk soll vorübergehend eingelagert und nach Abschluss von Bauarbeiten in einem neuen Stadtviertel an seinen Fundort in Kiriat Gat südlich von Tel Aviv zurückgebracht werden. Dort soll es künftig öffentlich zugänglich sein.