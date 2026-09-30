Boston - Der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat mit den Boston Bruins dank dreier Tore binnen 75 Sekunden den Auftakt in die NHL-Saison gewonnen. Beim 3:0 gegen die New York Rangers zählte auch Neuzugang JJ Peterka zu den Torschützen. Der Nationalspieler traf in seinem ersten Hauptrundenspiel für die Bruins zum 2:0. Sturm ist in seiner zweiten Saison Chefcoach der Bruins, in der vergangenen Saison führte er das Team in die Playoffs.