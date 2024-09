Mit 200-Euro-Blüten bezahlt: Mutmaßlicher Geldfälscher in Untersuchungshaft

Ingolstadt/Pirna - Nach einer Serie von Falschgeld-Funden in Geschäften in Bayern und Baden-Württemberg hat die Polizei einen Mann in Sachsen festgenommen. Der 35-Jährige stehe im Verdacht, zumindest für einen Teil der etwa 350 Fälle verantwortlich zu sein, teilte die Polizei mit. Er soll seit Juni gefälschte 200-Euro-Scheine unter anderem in Drogerien und Discountern im Raum Ingolstadt und im Allgäu ausgegeben haben.