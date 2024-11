Mistelschnitt in der Rhön: Bäume von Plagegeistern befreit

Im hessischen Teil der Rhön nahmen über 20 Interessierte an einem Workshop zum Thema „Streuobst naturschutzfachlich sinnvoll pflegen“ im Forstamt Hofbieber teil. Unter der kompetenten Anleitung des Baumwartes Martin Trabert erhielten die Teilnehmer zunächst eine fundierte theoretische Einführung. Anschließend ging es auf eine nahe gelegene Streuobstwiese bei Schloss Bieberstein, wo das neu erworbene Wissen direkt angewendet werden konnte. „Hier geht es nicht um die Maximierung des Ertrags, sondern um einen naturschutzfachlichen Baumschnitt, der die Langlebigkeit der Bäume sichert“, erklärte Martin Trabert in Hofbieber. Mit viel Engagement schnitt die Gruppe die Bäume und entfernte schädliche Misteln, um so zur Gesundheit der Obstbäume beizutragen. Viele Teilnehmer zeigten sich begeistert und motiviert, das Gelernte auch in ihren eigenen Gärten anzuwenden.