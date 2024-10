Erfurt (dpa/th) - Eine 83 Jahre alte Frau ist in Erfurt unter ihrem eigenen Auto eingeklemmt und leicht verletzt worden. Die Frau hatte ihren Wagen nach Polizeiangaben am Montag in der Altstadt auf einem leicht abschüssigen Platz abgestellt. Als sie wieder einsteigen wollte, habe sich das Auto eigenständig in Bewegung gesetzt. Daraufhin sei die Frau gestürzt und unter dem Auto eingeklemmt worden. Rettungskräfte konnten die Frau befreien, die in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weshalb sich das Auto letztlich in Bewegung setzte, konnte die Polizei nicht sagen.