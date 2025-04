Washington/Los Angeles - In einem Mammut-Vergleich hat der Kreis Los Angeles eingewilligt, vier Milliarden Dollar an Opfer von sexuellem Missbrauch in Jugendanstalten und Kinderheimen zu zahlen. Es gehe um fast 7000 Fälle, berichtete die "Los Angeles Times". Die Zeitung sprach von einer beispiellosen Einigung.