Missgeschick in Passau: Mann stürzt bei Mutprobe von Mauer

Passau (dpa/lby) - Ein Mann ist bei einer Mutprobe in Passau von einer Steinmauer gefallen und hat sich schwer verletzt. Der laut Polizei berauschte 36-Jährige wollte an einer Telefonleitung schwingen. Der Mann sei am Samstag von der Mauer gestürzt und etwa zehn Meter einen Abhang hinuntergerutscht, sagte ein Polizeisprecher. Dabei brach er sich Knochen und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wie hoch die Mauer war und ob der Mann an der Telefonleitung bereits schwang oder noch davor abstürzte, blieb unklar.