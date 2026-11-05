Manila/London - Die Ermittlungen im Fall um Meghans Vater weiten sich aus: Im Zusammenhang mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen Thomas Markle (82) ist dessen Sohn ins Visier der philippinischen Ermittler geraten. Thomas Markle Jr., der Halbbruder von Herzogin Meghan, könnte den Behörden zufolge ebenfalls in die mutmaßlichen Straftaten verwickelt sein, sagte Innenminister Juanito Victor Remulla in Manila und verwies auf Zeugenaussagen. Er werde bislang aber lediglich als "Person von Interesse" betrachtet und nicht als Verdächtiger.