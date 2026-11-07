Wie ist das Verhältnis von Meghan zu ihrem Vater?

Die beiden haben seit langem ein schwieriges Verhältnis. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Stattdessen hatte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar geführt.

Der 1944 im US-Bundesstaat Pennsylvania geborene Markle war einst in Hollywood als Lichtgestalter tätig. Aus seiner ersten Ehe mit Roslyn Loveless (1964-1975) stammen die Kinder Samantha und Thomas Jr., aus der zweiten Ehe mit Doria Ragland (1979-1987) stammt Meghan.

Harry und Meghan waren Ende August mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach einigen Jahren in den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Britischen Medienberichten zufolge brach Meghan den Kontakt zu ihrem Vater im vergangenen Jahr ab und gab die Missbrauchsvorwürfe dabei als Grund an.

Sie habe ihm in einem Brief zudem zu verstehen gegeben, dass er seine beiden Enkelkinder niemals kennenlernen werde, berichteten die britische Boulevardzeitung "The Sun" und der Sender BBC unter Berufung auf Personen aus Meghans Umfeld. Der Brief soll Thomas Markle demnach im Krankenhaus auf den Philippinen erreicht haben, wo er sich wegen einer Beinamputation aufhielt.