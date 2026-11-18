Auch in den USA läuft ein Strafverfahren gegen ihn. Er war vor knapp zwei Wochen in Florida vom FBI festgenommen und wegen des mutmaßlichen Besitzes von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs auf Bundesebene angeklagt worden. Bei Durchsuchungen zweier von ihm angemieteter Lagerräume in der Nähe von Los Angeles sollen die Ermittler rund 78 Gegenstände sichergestellt haben, darunter Fotonegative, Dias und Bücher, die entsprechendes Material enthalten sollen.