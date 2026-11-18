Manila/Los Angeles - Nach den USA haben auch die philippinischen Behörden Anzeige gegen Thomas Markle, den entfremdeten Vater von Herzogin Meghan, erstattet. Die Strafanzeigen seien am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft in der Provinz Cebu eingereicht worden, teilte Polizeisprecher Allen Rae Co mit. Dem 82-jährigen Markle werden zwei Fälle der mutmaßlichen Verbreitung, des Verkaufs oder Exports von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs sowie ein Fall des Besitzes solchen Materials vorgeworfen.