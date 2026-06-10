Washington - Microsoft-Mitgründer Bill Gates will nach eigenen Angaben mit seiner Aussage vor dem Epstein-Kontrollausschuss im US-Parlament dessen Arbeit unterstützen. Er sei froh, freiwillig hier zu sein und auszusagen, sagte Gates in seinem knappen Statement vor der Anhörung im Kapitol zu Journalisten. Die Sitzung in Washington ist nicht öffentlich. Er wolle eine einleitende Erklärung abgeben. Er hoffe, dass seine Aussage hilfreich für die Arbeit des Ausschusses sei, "Gerechtigkeit für die Opfer" zu erreichen, sagte Gates. Details zu seiner Aussage gab er nicht preis.