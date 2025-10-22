Missbrauch von Fragerecht: Höcke verlangt Entlassung von Thüringens Innenminister

Fraktionschefs: Will die AfD die Verwaltung lahmlegen?

Es sei eine Unterstellung, dass die AfD eine enge Verbindung zur russischen Regierung habe, so Höcke. Die AfD stelle die größte Fraktion im Thüringer Landtag. "Wir stellen relativ gesehen gar nicht so viele Fragen zur Infrastruktur." Als Opposition sei es jedoch Aufgabe seiner Fraktion, die Regierung kritisch zu begleiten. Anfragen zu verschiedenen Aspekten an die Ministerien dienten auch der Vorbereitung auf die Übernahme von Regierungsverantwortung durch die AfD, so Höcke. Seine Partei war 2024 aus der Landtagswahl mit 32,8 Prozent als stärkste Partei hervorgegangen.