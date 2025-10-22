Missbrauch von Fragerecht: Höcke verlangt Entlassung von Thüringens Innenminister

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat scharf auf den Verdacht von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) reagiert, die AfD könnte ihr parlamentarisches Fragerechts im Sinne Russlands missbrauchen. Höcke kündigte in Erfurt an, die AfD-Landtagsfraktion prüfe eine Anzeige gegen den SPD-Politiker. Es käme unter anderem Verleumdung durch eine Falschbehauptung infrage. Höcke forderte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) auf, politische Konsequenzen zu ziehen. "Entlassen Sie endlich diesen politischen Irrläufer."