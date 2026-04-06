Missbrauch von Ausweispapieren "Das bin ich" - Türsteher entlarvt Ausweis-Schwindel

Rosenheim (dpa/lby) - Gleich zweimal haben Minderjährige in Rosenheim mit ausgeliehenen Ausweisen von Freunden versucht, in ein erst ab 18 Jahren zugelassenes Nachtlokal zu kommen. Zuerst probierte es ein 17-Jähriger aus dem Landkreis am frühen Sonntagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann zeigte das Dokument eines Freundes vor - Tenor seiner Aussage: "Das bin doch ich!" Der Türsteher, zuständig auch für die Einhaltung des Jugendschutzes, erkannte den Schwindel und holte die Polizei.