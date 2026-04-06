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Missbrauch von Ausweispapieren "Das bin ich" - Türsteher entlarvt Ausweis-Schwindel

Mit geliehenem Ausweis ins Nachtleben? Zwei 17-Jährige aus Rosenheim scheitern – und der Türsteher bleibt hart. Was auf sie jetzt zukommt.

Missbrauch von Ausweispapieren: Das bin ich - Türsteher entlarvt Ausweis-Schwindel
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Zwei 17-Jährige haben versucht, mit ausgeliehenen Ausweisen in ein erst ab 18 Jahren zugelassenes Lokal zu kommen. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa/dpa-tmn

Rosenheim (dpa/lby) - Gleich zweimal haben Minderjährige in Rosenheim mit ausgeliehenen Ausweisen von Freunden versucht, in ein erst ab 18 Jahren zugelassenes Nachtlokal zu kommen. Zuerst probierte es ein 17-Jähriger aus dem Landkreis am frühen Sonntagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann zeigte das Dokument eines Freundes vor - Tenor seiner Aussage: "Das bin doch ich!" Der Türsteher, zuständig auch für die Einhaltung des Jugendschutzes, erkannte den Schwindel und holte die Polizei. 

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Keine 24 Stunden später versuchte ein anderer 17-Jähriger auf dieselbe Weise in das Lokal zu kommen, an dessen Eingang deutlich vermerkt war: "Zutritt ab 18 Jahren." Wieder Polizei. Die Beamten leiteten je ein Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Ausweispapieren gegen die 17-Jährigen ein.