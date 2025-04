Die Fragen könnten anonym beantwortet werden, die Angaben würden streng vertraulich behandelt, hieß es. Das Ergebnis der Auswertung werde in den für 2026 geplanten Abschlussberichts der Kommission einfließen. In den Fragen geht es etwa darum, ob sich die Betroffenen mit ihren Anliegen vom Bistum Erfurt ernst genommen fühlen oder ob sie sich durch mögliche Geldzahlungen seitens der Kirche angemessen entschädigt fühlen. Um die Taten selbst gehe es in den Fragen nicht, betonte die Vorsitzende der Kommission Ulrike Brune.