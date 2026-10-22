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  6. Mann soll Kind von Spielplatz gelockt und missbraucht haben

Missbrauch Mann soll Kind von Spielplatz gelockt und missbraucht haben

Es ist der Alptraum vieler Eltern: Die Kinder spielen unbeschwert auf dem Spielplatz. Plötzlich sind sie weg - und berichten danach von einer traumatischen Erfahrung.

Missbrauch: Mann soll Kind von Spielplatz gelockt und missbraucht haben
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Ein Mann soll zwei Kinder von einem Spielplatz gelockt und eines von ihnen missbraucht haben. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Altenburg (dpa/th) - Ein Mann soll in Altenburg zwei Kinder von einem Spielplatz gelockt und eines von ihnen missbraucht haben. Der Unbekannte habe nach vorläufigen Erkenntnissen die beiden Minderjährigen dazu in eine Unterführung gelockt, teilte die Polizei mit. Im Anschluss sei er geflohen und trotz eingeleiteter Fahndung unentdeckt geblieben. Zum Alter der beiden Kinder sowie zu weiteren Details machte die Polizei keine Angaben. 

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Der Vorfall soll sich bereits am 6. Oktober ereignet haben. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Täter und bittet um Zeugenhinweise. Er werde als etwa 20 bis 30 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben - mit einem auffällig starken Parfümgeruch. 

Verschwundene Kinderunterhose

Gesucht wird laut Polizei auch eine verschwundene pinkfarbene Kinderunterhose, die im Zusammenhang mit der Tat stehen soll. Da sich der Vorfall neben dem Bachlauf "Blaue Flut" ereignet haben soll, könne die Unterhose auch von der Strömung fortgetragen worden sein, hieß es.