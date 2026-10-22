Missbrauch: Mann soll Kind von Spielplatz gelockt und missbraucht haben

Altenburg (dpa/th) - Ein Mann soll in Altenburg zwei Kinder von einem Spielplatz gelockt und eines von ihnen missbraucht haben. Der Unbekannte habe nach vorläufigen Erkenntnissen die beiden Minderjährigen dazu in eine Unterführung gelockt, teilte die Polizei mit. Im Anschluss sei er geflohen und trotz eingeleiteter Fahndung unentdeckt geblieben. Zum Alter der beiden Kinder sowie zu weiteren Details machte die Polizei keine Angaben.