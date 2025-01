Missbrauch in der Kirche: Erzbischof: Vertuschung wird es nicht mehr geben

Bamberg - Vor 15 Jahren erschütterte der Missbrauchsskandal die katholische Kirche in Deutschland. Vertuschung und Schutz für Täter soll es nicht mehr geben, versichert nun Bambergs Erzbischof Herwig Gössl für sein Erzbistum. "Die Zeiten, in denen Missbrauchstäter gedeckt und Taten vertuscht wurden, sind vorbei. Dafür stehe ich mit meinem Wort", sagte er dem "Fränkischen Tag". Er ermutigte Betroffene, sich zu melden und "damit zur Aufarbeitung einen wichtigen Beitrag zu leisten". Es gebe eine unabhängige Rechtsanwältin und den Betroffenenbeirat in der Erzdiözese.