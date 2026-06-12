Dass er, am zweiten Prozesstag, zugibt, den größeren Teil dessen, was ihm die Staatsanwältin vorwirft, getan zu haben, bewahrt ihn vermutlich vor einer deutlich höheren Strafe – zwei Jahre und acht Monate wird ein sehr junger Mann in Haft verbringen müssen. Sexueller Missbrauch eines Kindes und Vergewaltigung waren angeklagt, vor der Jugendschutzkammer am Landgericht Meiningen wird, anders als zur Prozesseröffnung, nicht mehr bestritten, dass der Mann, der noch nicht 21 Jahre alt, also Heranwachsender ist, und ein 13-jähriges Mädchen, nicht nur zusammen in seiner Wohnung in Meiningen ein bisschen gefeiert haben. Dass sie, mehr als einmal in den letzen Wochen des vergangenen Jahres, nicht nur Alkohol getrunken, Joints geraucht, bunte Pillen eingeworfen haben, sondern dass es sexuelle Handlungen und deutlich mehr gegeben hat, was das Mädchen nicht wollte.