Miss-Wahl-Finale Eisenacher Ärztin mit KI-Avatar ist «Miss Germany»

Valentina Busik kam mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Deutschland. Ihre Kindheit verbrachte sie in Eisenach. Ihr Abitur machte sie am Elisabeth-Gymnasium. Die 27-Jährige lebt und arbeitet heute in Gießen als Dermatologin. Ihr Avatar (eine digitale Doppelgängerin) soll für jeden verständlich auf 40 Sprachen medizinischen Fachjargon übersetzen. Es gehe ihr darum, den Menschen Angst und Sorgen bei Diagnosen zu nehmen. Auf der Bühne im Finale sagte Busik: „Ich bin Ärztin in einem der reichsten Länder der Welt, mit Technik wie in einem Raumschiff.“ Die Kommunikation könne aber oft verbessert werden.