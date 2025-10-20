Mischkonzern: Baywa braucht neuen Käufer für Cefetra

München - Die tief in der Krise steckende Baywa hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Verkauf der niederländischen Tochter Cefetra an die Firmengruppe First Dutch, der die Schuldenlast um hunderte Millionen Euro senken sollte, ist offenbar gescheitert. Man gehe "nicht mehr davon aus" dass der Vertrag über den Erwerb "gemäß dem Kaufvertrag vollzogen wird", erklärt die Baywa. Der Käufer habe "die Finanzierung des Kaufpreises nicht rechtzeitig sichergestellt", um dessen Vollzug zu ermöglichen. Ursprünglich war der Vollzug für das dritte Quartal angekündigt worden.