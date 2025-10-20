Mischkonzern: Baywa braucht neuen Käufer für Cefetra

Der jetzt wohl geplatzte Verkauf an First Dutch war im Juni verkündet worden. Damals hatte es geheißen, dass er die Schuldenlast der Baywa um mehr als 600 Millionen Euro senken sollte. Dazu sollte der Verkaufspreis von 125 Millionen Euro nur einen kleineren Teil beitragen. Weitaus mehr sollte durch das Herauslösen der Cefetra und ihrer eigenen Schulden aus den Büchern der Baywa bewirkt werden. Die Cefetra-Gruppe ist Lieferant von Agrarrohstoffen unter anderem für die Futtermittelherstellung, ein weiteres Geschäftsfeld ist der Getreidehandel.