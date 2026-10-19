Fein malt der Mann da vorne auf der Bühne das Bild im Kopf seiner Zuschauer. Mit weit gestikulierenden Händen. Mit einer Stimme, die Helden tanzen lassen kann. Mit Jackett und Krawatte. Mit Hemd und Hosenträgern. Am Tisch, am Pult, im Sessel. Mit seinem Körper, der den Worten, dem Text, der Sprache, Haltung verleihen kann. Mit einer Aura, die es so kein zweites Mal gibt. Ja, man sieht es, das Bergwerk, dieses Gerüst, irgendwo da an der Küste Kretas. Die Arbeiter, schwitzend in der Sonne. Ein Menschenschlag, so wird erzählt, der derb, herzlich, bodenständig, gottesfürchtig – und mordlustig ist. Mords-Baumstämme, die mit der Seilbahn zu Tal befördert werden sollen. Und gleich, gleich wird es passieren. Miroslav Nemec hat sein Bild fertig gemalt. Und dann – kracht das Gerüst einfach zusammen, fliegen die Stämme ins Meer. Mit voller Inbrunst lässt er seinen Helden, Alexis Sorbas, diesen einen Satz sagen: „Hast du jemals etwas so schön zusammenkrachen sehen?“