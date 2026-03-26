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Minusgrade erwartet Schnee, Graupel, Glätte - so wird das Wetter in Bayern

Von wegen Frühling! Die letzten Tage vor den Osterferien in Bayern werden ungemütlich. Inklusive Schneefall und Glättegefahr.

Minusgrade erwartet: Schnee, Graupel, Glätte - so wird das Wetter in Bayern
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Die letzten Tage vor den Osterferien sollen laut der Vorhersage ungemütlich werden in Bayern. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - Starker Wind, Kälte, Regen- und Schneeschauer - und sogar einzelne Gewitter: Das Wetter zeigt sich in den letzten Tagen vor den Osterferien in Bayern denkbar ungemütlich. 

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Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Donnerstag Schnee, Schneeregen oder Graupel. Vor allem in den Morgenstunden wird mit kräftigen Schauern gerechnet. Auf den Straßen könne es glatt werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 9 Grad. Der Wind weht aus dem Nordwesten und zum Teil gibt es auch starke Böen.

In der Nacht zum Freitag wird es laut der Vorhersage kalt, bis zu minus 6 Grad. Es kann glatt werden auf den Straßen. Am Freitag bleibt es bewölkt. Örtlich kann sich die Sonne zeigen. In den Alpen kann es am Vormittag oberhalb von 1000 Metern bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. In den Staulagen des Hochgebirges sei sogar ein halber Meter frischer Schnee möglich. Richtung Wochenende gibt es weiter in den Nächten Minustemperaturen. 

Der Lawinenwarndienst stuft die Gefahr oberhalb der Baumgrenze als "erheblich" ein.