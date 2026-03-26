Minusgrade erwartet: Schnee, Graupel, Glätte - so wird das Wetter in Bayern

In der Nacht zum Freitag wird es laut der Vorhersage kalt, bis zu minus 6 Grad. Es kann glatt werden auf den Straßen. Am Freitag bleibt es bewölkt. Örtlich kann sich die Sonne zeigen. In den Alpen kann es am Vormittag oberhalb von 1000 Metern bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. In den Staulagen des Hochgebirges sei sogar ein halber Meter frischer Schnee möglich. Richtung Wochenende gibt es weiter in den Nächten Minustemperaturen.