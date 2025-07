Mint-Tag in Sonneberg: Am 27. August, erstmals im Stadtpark

Während die Schülerinnen und Schüler der Sonneberger Schulen noch die letzten Tage ihre wohlverdienten Sommerferien genießen, laufen die Vorbereitungen für den Mint-Tag 2025 am Mittwoch, dem 27. August, bereits auf Hochtouren. Mint hat in diesem Fall nichts mit einer erfrischenden Geschmacksrichtung zu tun, sondern ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – und genau diese Themen stehen an diesem Tag dann auch im Zeitraum von 14.30 bis 17.30 Uhr im Mittelpunkt. Aber nicht nur in der Theorie, sondern so richtig zum Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen – für Jung und Alt, für Hortgruppen, für Familien und für alle sonstigen Neugierigen, die es lieben, Wow- und Aha-Momente zu erleben. Der Eintritt ist wie immer kostenfrei und auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.