Oldenburg - Ein Lehrer aus Bayern ist mit dem mit 15.000 Euro dotierten Klaus-von-Klitzing-Preis in Oldenburg ausgezeichnet worden. Mit dem Preis werden besonders engagierte Lehrkräfte in den MINT-Fächern geehrt, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Auszeichnung erhielt Stephan Baur vom Gymnasium Geretsried, das eine knappe Autostunde von München entfernt liegt.