Ministerpräsidentenwahl: Haseloff macht Weg frei für Schulze – unter Bedingungen

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich unter bestimmten Bedingungen zum Rücktritt bereiterklärt. Nach dpa-Informationen müssten am Montag die Parteien der Regierungskoalition schriftlich der Bedingung zustimmen, dass die Inhalte des Koalitionsvertrages übernommen werden und das Bündnis aus CDU, SPD und FDP fortgeführt wird. Dann könne Ende Januar CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September ein neuer Landtag gewählt.