Der CDU-Abgeordnete Henry Worm aus Neuhaus am Rennweg hat auf Krücken gestützt an der Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag teilgenommen. Der 61-jährige Politiker habe sich am Tag vor der Wahl eine Rückenverletzung zugezogen, bestätigte ein CDU-Fraktionssprecher. Er sei am Morgen mit einem Krankenwagen der Malteser aus seinem Wohnort am Rennsteig in den Landtag gebracht worden, um an der Abstimmung teilnehmen zu können, hieß es.