Ministerpräsidentenkonferenz Thüringens Regierungschef: Ost-Erfahrung stärker nutzen

Voigt äußerte sich am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz der ostdeutschen Länder, zu der auch Wirtschaftsvertreter geladen waren. Der Präsident der IHK Ostthüringen, Ralf-Uwe Bauer, betonte, in Ostdeutschland habe es in den vergangenen 35 Jahren eine "extrem positive wirtschaftliche Entwicklung" gegeben. Ostdeutsche Unternehmen seien besonders innovationsstark. Trotzdem müssten Pflichtaufgaben politisch gelöst werden. "Dazu gehören die Fragen Bürokratieabbau, Energiethema, Arbeitskosten und viele, viele Themen mehr", sagte Bauer.