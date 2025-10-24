Ministerpräsidentenkonferenz: Länder fordern Lockerung des EU-weiten Verbrenner-Aus

Söder: Einigung der Länder muss Blaupause für Bund sein

"Das Aus vom Verbrenner-Aus ist eingeleitet", gab sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) optimistisch. "Jeder findet Elektro gut, aber es geht nicht anders: Wir brauchen auch für den Übergang weiterhin Verbrenner und deswegen auch die Zulassung für weitere Verbrenner nach 2035." Ansonsten werde Deutschland ökonomisch schweren Schaden erleiden. "Das muss jetzt auch die Blaupause sein für eine Einigung in der Koalition in Berlin und für die Position der Bundesregierung in Europa." Die Klimaziele in Europa seien bis 2035 nicht erreichbar und gefährdeten den Wohlstand. "Es braucht eine neue Balance zwischen Klimaschutz und industriellem Wohlstand."