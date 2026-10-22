Ministerpräsidentenkonferenz Länder dringen auf Senkung der Stromsteuer für alle

Ausbleiben der Stromsteuersenkung für alle zerstört Vertrauen

Auch der rheinland-pfälzische Regierungschef Gordon Schnieder (CDU) wies auf den Koalitionsvertrag hin, der bis heute nicht erfüllt sei. "Das macht Vertrauen kaputt, das zerstört das auch ein Stück. Deswegen bin ich froh, dass wir uns auf den Weg machen und sagen, das ist eine Maßnahme, die jetzt finanzierbar ist, die alle Menschen in diesem Land merken", sagte Schnieder. Im RBB-Inforadio nannte er den 1. Januar als Wunschdatum für die Senkung.