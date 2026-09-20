Eine Bürgersprechstunde bietet Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) am Dienstag, 22. September, von 13.30 bis 16 Uhr im Rathaus in Arnstadt an. Die Gespräche finden im Beratungsraum 1.22 statt, heißt es in der Ankündigung der Staatskanzlei. Die Veranstaltung ist Teil des Formats „Voigt vor Ort“. Dabei möchte der Ministerpräsident mit Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch kommen. Für jedes Gespräch sind rund 20 Minuten vorgesehen. In dieser Zeit können Teilnehmer ihre Anliegen, Sorgen und Wünsche vorbringen. Nach Angaben der Staatskanzlei stehen der persönliche Austausch, die Gesprächsbereitschaft und die gemeinsame Suche nach Lösungen im Mittelpunkt. Die Bürgersprechstunden sollen künftig regelmäßig an wechselnden Orten in Thüringen stattfinden. Teilnehmen können alle Menschen mit Wohnsitz in Thüringen. Sie können auf Wunsch eine Begleitperson mitbringen. Wer zusätzliche Unterstützung benötigt, etwa durch einen Gebärdensprachdolmetscher, soll dies rechtzeitig anmelden.