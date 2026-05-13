Erfurt (dpa/th) - Während das juristische Verfahren um den entzogenen Doktortitel von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) läuft, will die AfD-Fraktion ein Gutachten eines Plagiatsjägers vorlegen. "Neues Gutachten belastet Mario Voigts Doktorarbeit schwer", heißt es in der Einladung zu der Präsentation durch Fraktionschef Björn Höcke und den österreichischen "Plagiatsjäger" und Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber am kommenden Mittwoch in Erfurt. Kritik an dem Vorgehen der AfD kam von Vertretern der anderen vier Landtagsfraktionen.