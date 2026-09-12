Kretschmer: AfD radikalisiert sich und spaltet

Kretschmer wurde auch gefragt, ob sich seine Haltung zur AfD geändert habe. Seine Antwort fiel klar aus: "Nein. Ich erlebe sie im Landtag als Partei, die sich immer weiter radikalisiert und die keine Gelegenheit auslässt zu spalten." Man müsse mit großer Ruhe eigene Themen setzen. Es gebe jeden Tag ein neues Angebot zum Mitwirken an alle gewählten Abgeordneten des Landtags. "Die AfD könnte schon morgen ihre Position, ihr Gesicht verändern, indem sie konstruktiv mitarbeitet, Vorschläge macht und Dingen zustimmt."