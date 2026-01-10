Nach dem zweiten Wettkampftag des Biathlon-Weltcups in Oberhof und Platz drei der deutschen Damen-Staffel erklärt Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) während einer knapp zehnminütigen Pressekonferenz, was die Landesregierung mit dem Wintersport und der Region im grünen Herzen Deutschlands vorhat. In Sport und Ehrenamt soll Geld fließen und Thüringen das Bundesland sein, was die meisten Medaillen nach Deutschland bringt, sagte Voigt am Samstag (10. Januar). Dafür will er in Oberhof die „bestmöglichen Bedingungen in Europa“ schaffen.