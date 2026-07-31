Ministerpräsident auf Reisen: Moldau warnt vor Verzögerungen bei EU-Beitritt

Chisinau - Moldaus Regierungschefin Maia Sandu hat erneut vor unnötigen Verzögerungen im EU-Beitrittsverfahren ihres Landes gewarnt. "Wir erwarten keine Abkürzungen und Ausnahmen, sondern ein leistungsorientiertes Verfahren", sagte sie nach einem Treffen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der moldawischen Hauptstadt Chisinau laut offizieller Übersetzung. Alle Partner in dem Verfahren müssten mit der gleichen Entschlossenheit vorangehen, die Zeit sei dabei aufgrund der geopolitischen Verhältnisse entscheidender Bedeutung.