Ministerpräsident auf Reisen: Auf gen Osten - Wohin Söder es nach den Turbulenzen zieht

Nach der Rückkehr macht auch Söder Ferien

Erst wenn Söder und seine Entourage am Freitag nach rund 33 Stunden wieder in München landen werden, könnte es - möglicherweise - vorübergehend etwas ruhiger werden. Zumindest kurz will der CSU-Chef dann pünktlich zum Ferienbeginn in Bayern auch mal einen Gang herausnehmen. Ganz abschalten wird er wohl kaum: Erfahrungsgemäß nutzt er die Urlaubszeit gerne zum Entwickeln neuer Ideen und Akzente.

Und dann nahen auch schon der heiße Herbst und mit ihm die nächsten Hürden, Probleme und Herausforderungen: die anstehenden Wahlen im Osten, bei denen die AfD auf große Erfolge hofft und Union und SPD um den eigenen Machterhalt kämpfen; die befürchteten Folgewirkungen für die Koalition; die Umsetzung der groß angekündigten Reformen; und nebenbei die Frage, wer nächstes Jahr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nachfolgen könnte.