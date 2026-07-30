Ministerpräsident auf Reisen: Auf gen Osten - Wohin Söder es nach den Turbulenzen zieht

Budapest/Moldau - Turbulente Zeiten und eng getaktete Terminkalender ist Markus Söder ja gewohnt. Die letzten Tage vor der politischen Sommerpause auch in Bayern sind aber noch einmal übervoll. Erst die tagelangen Unions-Querelen nach dem Rücktritt von Bundestagsfraktionschef Jens Spahn und folgende Personalrochade des Kanzlers. Dann diverse Sommerinterviews, zwischendurch noch eine Kabinettssitzung am Starnberger See. Und nun noch ein Zweitagestrip in drei Länder - Ungarn, Griechenland, Moldau - mit politischen Gesprächen quasi im Stundentakt, darunter auch mit dem neuen ungarischen Ministerpräsidenten.