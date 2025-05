Mit einem von Thüringen aus organisierten Abschiebeflug sind am Donnerstag neun serbische und 44 nordmazedonische Staatsangehörige in ihre Heimatländer zurückgebracht worden. Wie das Thüringer Justiz- und Migrationsministerium mitteilte, waren 51 der 53 Passagiere zuvor in Thüringen. Der Flug sei in Leipzig pünktlich gestartet und es habe keine besonderen Vorkommnisse bei dieser „Rückführungsmaßnahme“ gegeben.