In Gräfinau-Angstedt bei Ilmenau wurden zu Wochenbeginn offenbar mehrere Schafe durch Wölfe gerissen. Wie erst jetzt in den sozialen Medien bekannt wurde, sind demnach in der Nacht zu Dienstag sechs Kamerunschafe von einem Wolfsrudel getötet worden. Ort des Geschehens war der Rand des Ilmenauer Ortsteils in Richtung Lehmannsbrück.