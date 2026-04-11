Ein Schüler der Regelschule Breitungen hatte Ende März Morddrohungen gegen Lehrkräfte und Schulleitung geäußert. Passiert ist nichts. Die Polizei ermittelt. Doch wie oft kommen solche Vorfälle an Schulen überhaupt vor? Dies wollte die Redaktion vom Thüringer Bildungsministerium wissen. Behördensprecher Felix Voigt teilte mit, dass für diese so genannten „Besonderen Vorkommnisse“ (BV) an Schulen in Thüringen ein Meldesystem bestehe. Schulen melden BV auf dem Dienstweg. Das Meldesystem sei aber „aus unterschiedlichen Gründen nicht statistisch belastbar“. Zum einen sei es keine Statistik im eigentlichen Sinne, zum anderen könnten für eine BV-Meldung je nach Sachverhalt auch mehrere Arten erfasst werden und somit Mehrfacherfassung enthalten sein.