Was für eine Überraschung nach einem Besuch einer grünen Bundespolitikerin bei der Wirtschaft in Südthüringen: Am Ende gehen alle mit zufrieden Gesichtern auseinander. Mit dem Gefühl, dass es gut getan hat, einmal direkt miteinander zu reden, statt nur übereinander. Dass der direkte Austausch viel fruchtbarer ist als das Lesen von Berichten darüber, was grüne Spitzenpolitiker sich in Berlin so alles ausdenken.