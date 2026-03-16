Bereits im September des vorigen Jahres hatte Justizministerin Beate Meißner das Zuchthaus-Museum in Untermaßfeld bei Meiningen besucht. Jetzt zur Saison-Eröffnung ist sie erneut zu Gast gewesen – sehr zur Freude der Mitglieder des Burg- und Heimatvereins, die diese Einrichtung im Ehrenamt betreuen. Die Ministerin kam diesmal „ganz privat in Familie“. Allerdings war sie für ein paar Minuten die Ministerin.