Bereits im September des vorigen Jahres hatte Justizministerin Beate Meißner das Zuchthaus-Museum in Untermaßfeld bei Meiningen besucht. Jetzt zur Saison-Eröffnung ist sie erneut zu Gast gewesen – sehr zur Freude der Mitglieder des Burg- und Heimatvereins, die diese Einrichtung im Ehrenamt betreuen. Die Ministerin kam diesmal „ganz privat in Familie“. Allerdings war sie für ein paar Minuten die Ministerin.
Ministerin mit Scheck Im Untermaßfelder „Knast“ klingelt die Kasse
Wolfgang Swietek 16.03.2026 - 14:00 Uhr