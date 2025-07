„Möglichmachertour 2025“ nennt Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) ihre Sommertour durch den Freistaat. Am Donnerstag war sie gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Martin Henkel (CDU) aus Geisa in der Rhön unterwegs. Am Mittag stand ein Termin beim Rhönforum im Technologie- und Gründerförderzentrum Dermbach auf dem Programm. In einem Strategiegespräch mit dem Vorstand des Rhönforums und weiteren Akteuren aus der Region ging es um die Regionalentwicklung der Thüringer Rhön sowie zur Zukunft des Rhönforums. Martin Henkel ist Vorsitzender dieses Vereins.