Eigentlich war die Lern- und Ausbildungszeit am Christlichen Jugenddorf (CJD) in Ilmenau am Dienstagnachmittag schon vorbei. Trotzdem herrschte drinnen noch Betrieb, Leiter und Ausbilder wuselten umher, so mancher Azubi machte Überstunden, um besonderen Gästen einen Einblick ins Haus zu gewähren: Die Thüringer Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie, Katharina Schenk (SPD), hatte sich mit dem hiesigen Landtagsabgeordneten Andreas Bühl (CDU) am Ehrenberg angekündigt, um sich über das besondere Bildungsangebot des Hauses, aber auch Probleme und Verbesserungswünsche zu informieren.