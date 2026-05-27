Ministerin besucht Peking Reiche mahnt in China fairen Wettbewerb an

Peking - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat bei ihrem China-Besuch faire Wettbewerbsbedingungen für deutsche Unternehmen angemahnt. "Wettbewerb ist uns nicht fremd. Wettbewerb bringt uns nach vorn", sagte die CDU-Politikerin zum Auftakt eines Treffens mit Chinas Handelsminister Wang Wentao in Peking. Wettbewerb müsse aber auch so ausgestaltet sein, dass er zu beiderseitigem Nutzen und transparent sei. Reiche betonte, dass "Reziprozität" das Leitprinzip der Bundesregierung sei und bleibe. Gemeint ist damit, dass Unternehmen in beiden Ländern möglichst vergleichbare Marktzugangs- und Wettbewerbsbedingungen haben sollen.