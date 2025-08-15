Bei ihrer Sommertour legte Gesundheitsministerin Katharina Schenk am Freitag gemeinsam mit der SPD-Landtagsabgeordnete Janine Merz einen Halt am Helios-Klinikum in Meiningen. ein. Begleitet wurden die beiden Politikerinnen bei ihrem Rundgang durch den Kreißsaal von Robert Möller, Vorstandsmitglied von Fresenius und oberste Führungskraft bei Helios sowie von der Klinikum-Geschäftsführerin Claudia Holland-Jopp. Entgegen dem bundesweiten Trend gehen die Geburtenzahlen in Meiningen nach oben. „Seit 2020 sind die Geburten in unserer Klinik um ein Viertel gestiegen. Auch in diesem Jahr setzt sich der positive Trend fort: Bereits 357 Babys erblickten bis heute bei uns das Licht der Welt. Das spricht für die gute Versorgung und die vertrauensvolle Umgebung, die wir den Schwangeren hier vor Ort bieten“, sagte Holland-Jopp. Mit dem von Hebammen geleiteten Kreißsaal sei im Mai dieses Jahres der nächste Schritt zu einer modernen, individuellen Geburtshilfe gemacht worden. Für die Zukunft plane das Klinikum, sich noch breiter aufzustellen.