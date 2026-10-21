München (dpa/lby) - Wegen einer weltweiten gravierenden Sicherheitslücke haben auch bayerische Behörden und Einrichtungen Webseiten vorübergehend vom Netz genommen. Die Homepages mehrerer Ministerien und der Polizei waren am Nachmittag nicht mehr zugänglich. "Aus sicherheitstechnischen Gründen ist dieses Webangebot aktuell leider nicht verfügbar", war dort teils als Hinweis zu lesen. Auch andere Behörden und Einrichtungen wie das Landratsamt Rhön-Grabfeld und das Klinikum Nürnberg waren nicht erreichbar.