 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Behörden-Homepages nach Sicherheitslücke meist wieder online

Ministerien und Polizei Behörden-Homepages nach Sicherheitslücke meist wieder online

Internetseiten von Ministerien, Polizei und Kommunen waren nach einer Warnung nicht mehr erreichbar. Wie der aktuelle Stand ist.

Ministerien und Polizei: Behörden-Homepages nach Sicherheitslücke meist wieder online
1
Bislang sind keine Hackerangriffe im Zusammenhang mit der Sicherheitslücke bekannt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

München (dpa/lby) - Die wegen einer gravierenden Sicherheitslücke vorsorglich vom Netz genommenen Webseiten bayerischer Behörden und Einrichtungen sind größtenteils wieder online. Weltweit hatten Anbieter nach entsprechenden Warnungen ihre Internetangebote vorübergehend stillgelegt. Darunter waren diverse Ministerien, Kommunen und Landratsämter in Bayern. Auch die Polizei, Krankenhäuser und Unternehmen waren betroffen. Bislang sind im Zusammenhang mit der Sicherheitslücke keine Hackerangriffe bekanntgeworden.

Nach der Werbung weiterlesen

Hintergrund ist eine neu entdeckte, schwerwiegende Sicherheitslücke, die zahlreiche Webseiten und Onlinedienste weltweit betrifft. Betroffen ist die weit verbreitete Programmiersprache PHP, die bei zahlreichen Internetangeboten zum Einsatz kommt - von einfachen Blogs über große Nachrichtenportale bis hin zu komplexen Onlineshops und Content-Management-Systemen wie WordPress.