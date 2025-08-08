Dass die Saveway GmbH und Co. KG, die mit weiteren Vertriebs- und Service-Standorten in den USA, Japan und Südafrika unter dem Dach der Saveway-Holding firmiert, wirtschaftlich auf der Erfolgsspur ist, daran hatten Thüringens Wirtschafts-ministerin Colette Boos-John (CDU) und Landtagsabgeordneter Andreas Bühl (CDU) sowie weitere Gäste nach der Firmenvor-stellung von Firmengründer Dr. Manfred Hopf keinen Zweifel. Auf dem Gelände wächst seit einigen Monaten ein weiterer Neubau, der den Mehrbedarf an Produktions- und Büroflächen decken soll. Mehr als fünf Millionen Euro nimmt das Unternehmen dafür in die Hand.