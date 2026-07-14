Schon viele Spitzenpolitiker haben sich in Judenbach angeschaut, was aus einer Idee zur Sicherung der Nahversorgung geworden ist. Nun reihte sich auch Thüringens neuer Minister für Digitales und Infrastruktur, Steffen Schütz (BSW), in die Besucherliste ein. Am Montagmittag besuchte er den Dorfladen und machte sich ein Bild von einem Projekt, das für die Nahversorgung im ländlichen Raum steht. Begleitet wurde er von Föritztals Bürgermeisterin Silke Fischer (CDU). Doch hinter der einladenden Atmosphäre kämpfen Betreiber Jens Kaufmann und sein Team weiterhin mit Herausforderungen.