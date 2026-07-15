Die moderne Technik hat im August vergangenen Jahres in der Sülzfelder Turnhalle Einzug gehalten: Als erster Bezirksliga-Verein in Thüringen zeichnet der TTC Sülzfeld 08 seine Tischtennis-Heimspiele mit zwei Videokameras auf und überträgt sie live über den Youtube-Kanal Janova. Alles andere als modern sind dagegen die Sanitäranlagen. Hier ist eine Sanierung dringend erforderlich. Darauf machte der Verein bei einem Benefizturnier im November vorigen Jahres aufmerksam, zu dem auch Thüringens Minister für Digitales und Infrastruktur, Steffen Schütz (BSW), eingeladen wurde.