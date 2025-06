Trotz eines vollen Terminkalenders hatte es der Thüringer Minister für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten – so der volle Name des Ministeriums – pünktlich in die Kreisstadt geschafft. Nach seiner Ankunft führte Hyson-Institutionsdirektor Mario Einax durch die Räumlichkeiten des Wasserstoffinstituts.